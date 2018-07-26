Ещё
«Роснано» в первом полугодии в 1,7 раза нарастило доходы от инвестиционной деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роснано» в первом полугодии в 1,7 раза нарастило доходы от инвестиционной деятельности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. АО «Роснано» в первом полугодии 2018 года в 1,7 раза, до 4 млрд рублей в сравнении с 2,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, увеличило доходы от инвестиционной деятельности согласно российскому стандарту бухгалтерской отчетности. Это произошло, в том числе, за счет продажи долей в портфельных компаниях и распределения доходов ряда зарубежных проектов, говорится в сообщении компании.
"Растущие поступления от выходов из портфельных компаний дают нам возможность реинвестировать заработанные средства в проекты новых инвестиционных фондов", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора УК «Роснано» Бориса Подольского.
Согласно сообщению, за отчетный период компания получила чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей и выручку в объеме 6 млрд рублей.
"Положительный финансовый результат от деятельности АО «Роснано» в I полугодии сформировался благодаря оптимизации финансовых и операционных издержек. Управленческие расходы сократились на 26%, до 1,9 млрд рублей", — говорится в сообщении компании.
АО «Роснано» — один из институтов развития России, создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
ТАСС: последние новости
Акции Facebook упали более чем на 20% после публикации отчетности по выручке Интернет-магазины Otto и Quelle прекратили принимать заказы в России Проверка Роскачества выявила нарушения по жирности и влаге в дешевом сливочном масле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия33
С Крымским мостом может произойти страшное386
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип366
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ22
Блогер Никита Шалагинов умер от рака15
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение