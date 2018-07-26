«Роснано» в первом полугодии в 1,7 раза нарастило доходы от инвестиционной деятельности

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. АО «Роснано» в первом полугодии 2018 года в 1,7 раза, до 4 млрд рублей в сравнении с 2,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, увеличило доходы от инвестиционной деятельности согласно российскому стандарту бухгалтерской отчетности. Это произошло, в том числе, за счет продажи долей в портфельных компаниях и распределения доходов ряда зарубежных проектов, говорится в сообщении компании.

"Растущие поступления от выходов из портфельных компаний дают нам возможность реинвестировать заработанные средства в проекты новых инвестиционных фондов", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора УК «Роснано» Бориса Подольского

Согласно сообщению, за отчетный период компания получила чистую прибыль в размере 1,4 млрд рублей и выручку в объеме 6 млрд рублей.

"Положительный финансовый результат от деятельности АО «Роснано» в I полугодии сформировался благодаря оптимизации финансовых и операционных издержек. Управленческие расходы сократились на 26%, до 1,9 млрд рублей", — говорится в сообщении компании.