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BAT по итогам I полугодия нарастила прибыль на 18%
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BAT по итогам I полугодия нарастила прибыль на 18% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Группа компаний British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, по итогам первого полугодия 2018 года нарастила прибыль на 18,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 2,776 миллиарда фунтов стерлингов (3,652 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.
Выручка BAT за отчетный период выросла в 1,6 раза, до 11,636 миллиарда фунтов (15,31 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 4,438 миллиарда фунтов (5,839 миллиарда долларов), что в 1,7 раза больше показателя первого полугодия 2017 года.
Отгрузки сигарет по итогам января-июня увеличились на 10% — до 345 миллиардов штук.
Объем поставок сигарет Dunhill за шесть месяцев снизился на 9,3%, марки Kent — вырос на 8,7%, Lucky Strike — увеличился на 2%. Отгрузки сигарет Pall Mall выросли на 46,6%, Rothmans — на 34,4%.
В России объем продаж снизился «из-за сокращения рынка и динамики товарных запасов, связанных с введением графических предупреждений о вреде для здоровья». При этом хорошую динамику показал бренд Rothmans, доля которого на рынке выросла.
BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, уникальных для локального рынка.
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