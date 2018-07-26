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Испанская Telefonica увеличила чистую прибыль в I полугодии на 22%
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Испанская Telefonica увеличила чистую прибыль в I полугодии на 22% 

Прайм 29 минут назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,021 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Базовая прибыль на одну акцию составила 0,29 евро, повторив показатель первого полугодия 2017 года. Выручка компании за отчетный период снизилась на 6,7% — до 24,334 миллиарда евро.
Чистая прибыль Telefonica по итогам второго квартала 2018 года составила 1,121 миллиарда евро, что на 32,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Базовая прибыль на акцию выросла в годовом выражении, составив 0,16 евро против 0,15 евро в прошлом году. Выручка при этом сократилась — на 6,3%, до 12,144 миллиарда евро.
По словам председателя совета директоров компании Хосе Марии Альвареза-Паллете (Jose Maria Alvarez-Pallete), чьи слова приводятся в релизе, по итогам второго квартала Telefonica продемонстрировала органический рост прибыли и показателя OIBDA, а также пятый квартал подряд продолжила сокращать чистый долг благодаря генерации свободного денежного потока, который за отчетный период составил 998 миллионов евро.
Основанная в 1924 году и базирующаяся в Испании компания Telefonica является одним из лидеров в телекоммуникационном секторе, развивающим свою деятельность в Европе, Африке и Латинской Америке. Штат компании насчитывает около 127 тысяч человек. Штаб-квартира компании находится в Мадриде.
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