Испанская Telefonica увеличила чистую прибыль в I полугодии на 22%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской телекоммуникационной компании Telefonica по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,021 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Базовая прибыль на одну акцию составила 0,29 евро, повторив показатель первого полугодия 2017 года. Выручка компании за отчетный период снизилась на 6,7% — до 24,334 миллиарда евро.

Чистая прибыль Telefonica по итогам второго квартала 2018 года составила 1,121 миллиарда евро, что на 32,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Базовая прибыль на акцию выросла в годовом выражении, составив 0,16 евро против 0,15 евро в прошлом году. Выручка при этом сократилась — на 6,3%, до 12,144 миллиарда евро.

По словам председателя совета директоров компании Хосе Марии Альвареза-Паллете (Jose Maria Alvarez-Pallete), чьи слова приводятся в релизе, по итогам второго квартала Telefonica продемонстрировала органический рост прибыли и показателя OIBDA, а также пятый квартал подряд продолжила сокращать чистый долг благодаря генерации свободного денежного потока, который за отчетный период составил 998 миллионов евро.