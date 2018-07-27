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S&P поместило рейтинги «Мегафона» на пересмотр в сторону понижения
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S&P поместило рейтинги «Мегафона» на пересмотр в сторону понижения 

Rambler News Service 26 минут назад
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило рейтинги «Мегафона» на пересмотр в сторону понижения после объявления о планах компании провести делистинг с Лондонской биржи, сообщает пресс-служба агентства.
«S&P Global Ratings сегодня поместил долгосрочные кредитные рейтинги эмитента в иностранной и местной валюте на пересмотр с отрицательным прогнозом», — сообщило агентство.
В пресс-службе Мегафона на момент публикации не ответили на запрос RNS.
В середине июля совет директоров «Мегафона» одобрил решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и принял решение одобрить программу приобретения акций и ГДР компании его дочерней структурой MegaFon Investments Cyprus Limited. Делистинг ГДР планируется осуществить до конца 2018 года после программы обратного выкупа размещенных обыкновенных акций.
После объявления компании о предстоящем делистинге агентство Moody’s поместило корпоративный кредитный рейтинг на уровне «Ba1» и рейтинг дефолта эмитента на уровне «Ba1-PD» компании «Мегафон» в список на пересмотр с прогнозом на понижение.
В агентстве Fitch тогда сообщили, что понижать рейтинг компании не планируется. «Выкуп акций у миноритариев „Мегафона“ на сумму до $1,257 млрд может быть размещен в рамках текущего рейтинга российского оператора связи » BB+"», — заявляли в Fitch.
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