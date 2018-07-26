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Mail.ru Group не планирует проводить делистинг вслед за «Мегафоном»
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Mail.ru Group не планирует проводить делистинг вслед за «Мегафоном»
ТАСС
35 минут назад
Комментарии
ТАСС
, 26 июля.
Mail.ru Group
не планирует проводить делистинг вслед за
"Мегафоном"
. Об этом сообщила компания.
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