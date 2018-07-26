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Mail.ru Group не планирует проводить делистинг вслед за «Мегафоном»
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Mail.ru Group не планирует проводить делистинг вслед за «Мегафоном» 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 26 июля. Mail.ru Group не планирует проводить делистинг вслед за "Мегафоном". Об этом сообщила компания.
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