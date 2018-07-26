«Газпром нефть» купила битумный терминал у «ТА Битум» в Ростовской области 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Газпромнефть — Битумные материалы", оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», приобрела у группы компаний «ТА Битум» производственно-логистический терминал в городе Сальск Ростовской области. Об этом сообщает компания, стоимость сделки не раскрывается.
Инфраструктура терминала позволяет ежегодно осуществлять перевалку до 140 тыс. тонн битумных вяжущих веществ. Резервуарный парк обеспечивает единовременное хранение порядка 30 тыс. тонн готовой продукции.
Поставки сырья будут осуществляться с Московского НПЗ «Газпром нефти», где находится комплекс по производству битумной продукции.
"Создание собственной терминальной сети позволит укрепить лидирующие позиции компании на битумном рынке и расширить географию поставок современной и качественной продукции", — отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть» Анатолий Чернер.
О компаниях
"Газпромнефть — Битумные материалы" — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. Объем реализации битумной продукции «Газпромнефть-БМ» в 2017 году составил 2,3 млн тонн.
Производственные мощности расположены в Москве, Вязьме, Омской, Ярославской и Рязанской областях, а также в Казахстане и Сербии.
Группа компаний «ТА Битум» — занимается дистрибьюцией битумных материалов в России. Бизнес компании включает в себя направление по реализации и логистике битумных материалов, проектированию, строительству и непосредственно эксплуатации битумных терминалов.