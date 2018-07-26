«Газпром нефть» купила битумный терминал у «ТА Битум» в Ростовской области

Инфраструктура терминала позволяет ежегодно осуществлять перевалку до 140 тыс. тонн битумных вяжущих веществ. Резервуарный парк обеспечивает единовременное хранение порядка 30 тыс. тонн готовой продукции.

Поставки сырья будут осуществляться с Московского НПЗ «Газпром нефти», где находится комплекс по производству битумной продукции.

"Создание собственной терминальной сети позволит укрепить лидирующие позиции компании на битумном рынке и расширить географию поставок современной и качественной продукции", — отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть» Анатолий Чернер

О компаниях

"Газпромнефть — Битумные материалы" — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. Объем реализации битумной продукции «Газпромнефть-БМ» в 2017 году составил 2,3 млн тонн.

Сербии. Производственные мощности расположены в Москве, Вязьме , Омской, Ярославской и Рязанской областях, а также в Казахстане