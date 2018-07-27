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Цукерберг вылетел из тройки самых богатых людей мира
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Цукерберг вылетел из тройки самых богатых людей мира 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял три позиции в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg. Он опустился с третьей строчки на шестую, потеряв почти 17 миллиардов долларов на фоне резкого обвала стоимости акций своей компании.
Ранее состояние предпринимателя оценивалось в 86,5 миллиардов долларов, теперь оно составляет 70,6 миллиардов.
В списке богатейших людей он уступил американскому инвестору Уоррену Баффетту, президенту французской группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно и основателю испанской фирмы Inditex Амансио Ортеге.
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