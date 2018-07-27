Цукерберг вылетел из тройки самых богатых людей мира

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял три позиции в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg . Он опустился с третьей строчки на шестую, потеряв почти 17 миллиардов долларов на фоне резкого обвала стоимости акций своей компании.

Ранее состояние предпринимателя оценивалось в 86,5 миллиардов долларов, теперь оно составляет 70,6 миллиардов.