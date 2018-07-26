Чистая прибыль Total увеличилась на 30%

Чистая прибыль Total в I полугодии увеличилась на 30%

Французская нефтегазовая компания Total в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, до 6,357 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

Выручка Total в отчетном периоде выросла на 26% и составила 102,151 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию достигла 2,38 доллара против 1,92 доллара годом ранее.

Во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась в 1,8 раза — до 3,721 миллиарда долларов, выручка возросла на 31,7%, до 52,54 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию была на уровне 1,38 доллара против 0,79 доллара годом ранее.

Совокупный объем добычи углеводородов компанией в первой половине 2018 года составил 2,71 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 7% больше показателя за такой же период прошлого года.

Компания планирует, что по итогам 2018 года объем инвестиций составит 16-17 миллиардов долларов. В период с 2018 года по 2020 год компания также планирует выкупить собственные акции с рынка на сумму до 5 миллиардов долларов.