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Чистая прибыль Total увеличилась на 30%
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Чистая прибыль Total в I полугодии увеличилась на 30% 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Французская нефтегазовая компания Total в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, до 6,357 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.
Выручка Total в отчетном периоде выросла на 26% и составила 102,151 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию достигла 2,38 доллара против 1,92 доллара годом ранее.
Во втором квартале чистая прибыль компании увеличилась в 1,8 раза — до 3,721 миллиарда долларов, выручка возросла на 31,7%, до 52,54 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию была на уровне 1,38 доллара против 0,79 доллара годом ранее.
Совокупный объем добычи углеводородов компанией в первой половине 2018 года составил 2,71 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 7% больше показателя за такой же период прошлого года.
Компания планирует, что по итогам 2018 года объем инвестиций составит 16-17 миллиардов долларов. В период с 2018 года по 2020 год компания также планирует выкупить собственные акции с рынка на сумму до 5 миллиардов долларов.
Total является третьим по величине нефтедобытчиком в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк". Работает на американском газовом рынке в течение 25 лет.
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