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«АвтоВАЗ» в I полугодии получил 3 млрд руб чистой прибыли против убытка год назад
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«АвтоВАЗ» в I полугодии получил 3 млрд руб чистой прибыли против убытка год назад 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего российского автомобильного концерна — "АвтоВАЗ" — по МСФО за первое полугодие текущего 2018 года составила 3,099 миллиарда рублей против убытка в 4,413 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании за период выросла на 31,5% — до 134,746 миллиарда рублей.
По стандарту отчетности РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 миллионов рублей против убытка в 6,597 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла на 34,4% и составила 140,01 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,7 раза и составила 11,064 миллиарда рублей.
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault — Alliance Rostec Auto B. V.
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