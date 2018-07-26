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Группа АВТОВАЗ продолжает улучшать финансовые показатели
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Группа АВТОВАЗ продолжает улучшать финансовые показатели 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
Группа АВТОВАЗ объявила результаты деятельности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2018 года. Консолидированная выручка Группы в отчетный период достигла 134,7 млрд рублей, что на 31,5% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Операционная маржа, на показатели которой положительно повлияли единовременные эффекты в сумме более 2 млрд рублей, демонстрирует положительное значение в объеме 7,2 млрд рублей, в то время как годом ранее этот показатель находился в около-нулевой зоне. В свою очередь, рост операционной маржи обеспечил положительное значение чистого результата Группы АВТОВАЗ в объеме 3,1 млрд рублей. Группа отмечает, что во втором полугодии на ее деятельность могут оказать влияние неясные перспективы развития макроэкономической ситуации.
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