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Сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона в мае выросла на 10%
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Сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона в мае выросла на 10% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в мае 2018 года выросла на 10%, до 4 434,3 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Увеличение произошло в первую очередь за счет увеличения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.06.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 8,5% (4% — на 01.06.2017).
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