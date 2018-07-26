Сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона в мае выросла на 10%

МОСКВА , 30 июл — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России ) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк ) в мае 2018 года выросла на 10%, до 4 434,3 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло в первую очередь за счет увеличения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.06.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 8,5% (4% — на 01.06.2017).