Совокупные активы банков Московского региона в мае снизились на 1% 

МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в мае 2018 года уменьшились на 1%, до 52 272,3 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение как удельного веса рублевых активов (с 75,8% до 76,6%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,2% до 76,4%).
В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов вырос с 8,4% до 8,9%, удельный вес обязательств кредитных организаций уменьшился (с 82% до 81,5%), а доля резервов на возможные потери практически не изменилась (9,6%).
По состоянию на 01.06.2018 в Московском регионе действовало 268 кредитных организаций, в том числе 262 в Москве и 6 в Московской области (на 01.05.2018 — 269 кредитных организаций, в том числе 263 в Москве и 6 в Московской области).