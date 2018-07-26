Совокупные активы банков Московского региона в мае снизились на 1%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк ) в мае 2018 года уменьшились на 1%, до 52 272,3 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение как удельного веса рублевых активов (с 75,8% до 76,6%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,2% до 76,4%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов вырос с 8,4% до 8,9%, удельный вес обязательств кредитных организаций уменьшился (с 82% до 81,5%), а доля резервов на возможные потери практически не изменилась (9,6%).