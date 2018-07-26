Объем собственных ресурсов банков Московского региона в мае вырос на 4,8%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк ) в мае 2018 года увеличился на 4,8%, до 4 671,8 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В первую очередь это произошло вследствие роста совокупной величины уставного капитала и резервного фонда банков на 4,6%, до 4 059,1 млрд рублей. Общий финансовый результат деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) увеличился на 5,3%, до 612,4 млрд рублей. За январь-май 2018 года банки Московского региона получили прибыль в размере 286,9 млрд рублей (в аналогичном периоде 2017 года — прибыль в размере 297,2 млрд рублей).