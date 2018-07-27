Объем кредитов экономике, предоставленных банками Московского региона, в мае снизился на 0,7%

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк ), в мае 2018 года уменьшился на 0,7%, до 24 401,7 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес этого показателя в активах практически не изменился и составил 46,7%.

В мае 2018 года объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), снизился на 1,1%, до 15 647,9 млрд рублей, их удельный вес в активах практически не изменился (29,9%).

Объем розничных кредитов за май 2018 года вырос на 2%, до 6 573,7 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона увеличилась с 12,2% до 12,6%. Доля рублевой составляющей в общем объеме потребительских кредитов за май 2018 года составила 98,7%.