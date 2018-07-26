Источник: «Роснефть» и «Сахалин-1» должны урегулировать спор по перетокам нефти сами

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. "Роснефть" и консорциум «Сахалин-1» должны урегулировать спор по перетокам нефти без участия ведомств, так как данный случай не регулируется российским законодательством. Об этом журналистам сообщил источник в Роснедрах.

"Ведомство не является стороной спора Роснефти с консорциумом «Сахалин-1» в связи с перетоками нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения. Такие случаи российским законодательством не регулируются, недропользователи должны найти решение в досудебном порядке или в арбитраже", — сказал он.

Источник добавил, что в зарубежном праве для предотвращения таких ситуаций используется механизм юнитизации — единого проекта разработки.

Иск «Роснефть» к участникам проекта «Сахалин-1» может быть связан с перетоками нефти и конденсата между Северной оконечностью месторождения Чайво, разработку которого ведет НК, и месторождением Чайво консорциума «Сахалина-1».

Первое заседание по делу назначено на 10 сентября, суть иска не поясняется. Однако в документе о принятии иска к производству сообщается, что «Роснефти» необходимо представить надлежащие заверенную копию соглашения о подготовке продукции Северной оконечности месторождения «Чайво» от 18 сентября 2014 года, на которое имеется ссылка в п. 9 «юридически обязывающего предварительного соглашения к соглашению о балансировке в связи с перетоками».

В конце 2017 года «Роснефть» заказала компании DeGolyer and MacNaughton Corp. независимую оценку объемов перетоков нефти и конденсата между лицензионным участком Северная оконечность месторождения Чайво и участком месторождения Чайво проекта «Сахалин-1», а также другими лицензионными участками «Роснефти» и «Сахалин-1».

Северная оконечность Чайво выделена в отдельный лицензионный участок, конкурс на его разработку выиграла «Роснефть», его эксплуатация началась в 2014 году. Центральный и южный купол месторождения Чайво разрабатывается в рамках соглашения о разделе продукции консорциумом «Сахалин-1».

"Роснефть" требует более 89 млрд рублей

Совокупные требования «Роснефти» за «неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10.07.2015 года по 31.05.2018 года», к участникам проекта «Сахалин-1» составляют 89 млрд рублей. Так, «Роснефть» просит взыскать со своих структур, входящих в консорциум проекта, «Сахалинморнефтегаз — Шельф» — 9,4 млрд рублей и 845 млн рублей, «РН — Астра» — 6,95 млрд рублей и 625 млн рублей, с оператора проекта Exxon Neftegaz Limited — 24,5 млрд рублей и 2,2 млрд рублей, со структуры японской Sodeco — Sakhalin Oil and Gas Development Co. — 24,5 млрд рублей и 2,2 млрд рублей и индийской ONGC Videsh limited — 16,34 млрд рублей и 1,47 млрд рублей. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил ТАСС факт подачи иска, отказавшись от дополнительных комментариев. «Иск подали, да», — сказал он.

Компания Exxon Neftegaz Limited не согласна с требованиями российской компании и будет принимать меры по защите прав участников консорциума.

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