Более двух третей предприятий в Ростовской области показали прибыль

Ростовской области за первые пять месяцев 2018 года 69,3% крупных и средних предприятий показали прибыль. Такие данные приводит Ростовстат.

Как следует из официальной статистики, их общая сальдированная прибыль за указанный период составила порядка 35,3 млрд руб. Основной вклад в эту сумму произвели компании, которые занимаются обрабатывающими производствами — 28,4 млрд руб. На втором и третьем месте — компании, обеспечивающие электричеством, газом и паром (4,4 млрд руб) и компании оптовой и розничной торговли (2,6 млрд руб).

Ранее стало известно, что в первом квартале 2018 года в Ростовской области на 3,4% вырос оборот розничной торговли.