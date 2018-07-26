Ещё
Более двух третей предприятий в Ростовской области показали прибыль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более двух третей предприятий в Ростовской области показали прибыль 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростовской области за первые пять месяцев 2018 года 69,3% крупных и средних предприятий показали прибыль. Такие данные приводит Ростовстат.
Как следует из официальной статистики, их общая сальдированная прибыль за указанный период составила порядка 35,3 млрд руб. Основной вклад в эту сумму произвели компании, которые занимаются обрабатывающими производствами — 28,4 млрд руб. На втором и третьем месте — компании, обеспечивающие электричеством, газом и паром (4,4 млрд руб) и компании оптовой и розничной торговли (2,6 млрд руб).
Ранее стало известно, что в первом квартале 2018 года в Ростовской области на 3,4% вырос оборот розничной торговли.
Деловое сообщество: последние новости
Сбербанк собирается взыскать с ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод» 228,7 млн рублей Решение о банкротстве ростовского банка РНБ отложено судом Виталий Кушнарев подвел итоги ЧМ-2018 для Ростова-на-Дону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное307
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги41
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип400
Российских дачников ждет неприятный сюрприз166
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»100
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
02:16
Сердюков рассказал о свадьбе с Васильевой
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение