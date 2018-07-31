Налоговая тайна перестанет быть тайной

Федеральная налоговая служба с 1 августа начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство будет раскрывать информацию через специальный сервис «Прозрачный бизнес» на своем сайте. По задумке ФНС, это поможет предпринимателям проверить, не являются ли его партнеры «однодневками» и не пытаются ли уходить от уплаты налогов.

Среди раскрываемой информации окажутся сведения о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, информацию о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Позднее ведомство планирует начать раскрывать данные о задолженностях и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности.

Исключение будет сделано лишь для стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также «компаний, отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам», — уточнили в ведомстве.

11 июля стало известно, что ФНС требует поправок в законодательство, которые фактически лишат россиян налоговой тайны — ведомство требует предоставить ей полный доступ ко всем банковским счетам россиян.