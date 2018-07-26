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Роснедра не являются стороной спора «Роснефти» с консорциумом «Сахалин-1»
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Роснедра не являются стороной спора «Роснефти» с консорциумом «Сахалин-1» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Роснедра не являются стороной спора "Роснефти" с консорциумом «Сахалин-1» в связи с перетоками нефти, такие случаи законом РФ не регулируются, сообщил журналистам источник в ведомстве.
"Ведомство не является стороной спора «Роснефти» с консорциумом «Сахалин-1» в связи с перетоками нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения. Такие случаи российским законодательством не регулируются", — сказал он.
Проект «Сахалин-1», реализующийся на условиях соглашения о разделе продукции, включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. При этом участок Северная оконечность Чайво выделен в отдельную лицензию, которая принадлежит «Роснефти».
Собеседник журналистов также добавил, что в зарубежном праве для таких случаев используется «механизм юнитизации единого проекта разработки». «Недропользователи должны найти решение в досудебном порядке или в арбитраже», — сказал он.
В понедельник в картотеке суда появилась информация о том, что Арбитражный суд Сахалинской области зарегистрировал иск «Роснефти» о взыскании с компаний-участников международного нефтегазового проекта «Сахалин-1» суммарно 89 миллиардов рублей. «Роснефть» требует взыскать с пяти ответчиков неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.
Ответчиками выступают все непосредственные участники проекта: «Эксон Нефтегаз Лимитед» (доля в проекте 30%), «Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент» (японский консорциум Sodeco, 30%), ONGC Videsh Limited (20%), а также «Сахалинморнефтегаз-шельф» (11,5%) и «РН-Астра» (8,5%), через которые «Роснефть» суммарно контролирует 20% в проекте. «Роснефть» требует взыскать с Exxon и Sodeco по 26,7 миллиарда рублей, с ONGC — 17,8 миллиарда рублей, а со своих структур — 10,2 миллиарда рублей и 7,6 миллиарда рублей соответственно, или суммарно 17,8 миллиарда рублей.
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