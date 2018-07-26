Роснедра не являются стороной спора «Роснефти» с консорциумом «Сахалин-1»

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Роснедра не являются стороной спора "Роснефти" с консорциумом «Сахалин-1» в связи с перетоками нефти, такие случаи законом РФ не регулируются, сообщил журналистам источник в ведомстве.

"Ведомство не является стороной спора «Роснефти» с консорциумом «Сахалин-1» в связи с перетоками нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения. Такие случаи российским законодательством не регулируются", — сказал он.

Проект «Сахалин-1», реализующийся на условиях соглашения о разделе продукции, включает в себя освоение трех морских месторождений — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. При этом участок Северная оконечность Чайво выделен в отдельную лицензию, которая принадлежит «Роснефти».

Собеседник журналистов также добавил, что в зарубежном праве для таких случаев используется «механизм юнитизации единого проекта разработки». «Недропользователи должны найти решение в досудебном порядке или в арбитраже», — сказал он.

В понедельник в картотеке суда появилась информация о том, что Арбитражный суд Сахалинской области зарегистрировал иск «Роснефти» о взыскании с компаний-участников международного нефтегазового проекта «Сахалин-1» суммарно 89 миллиардов рублей. «Роснефть» требует взыскать с пяти ответчиков неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.