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Банк начинает кредитование малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства
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Банк начинает кредитование малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства 

АиФ 19 минут назад
Фото: АиФ
ВТБ запускает линейку кредитных продуктов для предприятий малого бизнеса в сегменте АПК. Заемные средства предоставляются на оборотные и инвестиционные цели на срок до семи лет.
Банк уже активно работает в направлении поддержки агропромышленных компаний в рамках среднего бизнеса — одним из первых среди российских финансовых учреждений он начал работу по программе льготного кредитования, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. С 2017 г. клиентам банка одобрено более тысячи заявок, заключено 913 кредитных соглашений на общую сумму более 105 млрд рублей. Кредитный портфель в сельскохозяйственной отрасли в сегменте среднего бизнеса составляет 145 млрд рублей.
«ВТБ предлагает широкий спектр кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, — говорит заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников. — Продуктовая линейка банка постоянно расширяется в соответствии с потребностями рынка и приоритетными задачами экономики. Понимая высокую заинтересованность в кредитовании у компаний малого бизнеса, занятых в сельском хозяйстве, мы одним из первых среди банков предлагает расширенные возможности для кредитования в данном сегменте».
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