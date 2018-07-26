Ещё
Иностранцам разрешат участвовать в малом бизнесе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранцам разрешат участвовать в малом бизнесе 

Время бухгалтера 1 час назад
В финальном чтении нижняя палата парламента планирует сегодня рассмотреть законопроект, который может помочь привлечь средства в экономику страны. Парламентарии хотят разрешить иностранным юрлицам превышать установленную норму участия в российском малом бизнесе. Напомним, что сейчас максимальная доля иностранного капитала ограничена 49 процентами от уставного капитала субъекта МСП.
Тем не менее несколько ограничений в поправках все же есть. Законопроект не коснется крупных и работающих в офшорах фирм. Те иностранные предприятия, которые будут участвовать в российских компаниях, должны будут каждый год подтверждать то, что они по-прежнему относятся к малым или средним компаниям.
Время бухгалтера: последние новости
Потребителей защитили от интернет-агрегаторов Парфюмеры заплатят за спирт Что ожидает минимальную зарплату
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное315
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип400
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия9
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»102
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
02:16
Сердюков рассказал о свадьбе с Васильевой
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение