Иностранцам разрешат участвовать в малом бизнесе

В финальном чтении нижняя палата парламента планирует сегодня рассмотреть законопроект, который может помочь привлечь средства в экономику страны. Парламентарии хотят разрешить иностранным юрлицам превышать установленную норму участия в российском малом бизнесе. Напомним, что сейчас максимальная доля иностранного капитала ограничена 49 процентами от уставного капитала субъекта МСП.

Тем не менее несколько ограничений в поправках все же есть. Законопроект не коснется крупных и работающих в офшорах фирм. Те иностранные предприятия, которые будут участвовать в российских компаниях, должны будут каждый год подтверждать то, что они по-прежнему относятся к малым или средним компаниям.