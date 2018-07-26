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Canon увеличил чистую прибыль в I полугодии на 8,5%
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Canon увеличил чистую прибыль в I полугодии на 8,5% 

Прайм 34 минуты назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя цифровых фотоаппаратов Canon по итогам первой половины 2018 года выросла в годовом выражении на 8,5%, составив 134,783 миллиарда иен (1,21 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 124,82 иены (1,12 доллара) против 113,98 иены (1,02 доллара) годом ранее. Выручка компании составила 1,967 триллиона иен (17,7 миллиарда долларов), что на 0,1% выше аналогичного показателя годичной давности.
По итогам второго квартала прибыль Canon увеличилась в годовом выражении на 12,3%, составив 77,67 миллиарда иен (699,73 миллиона долларов). Разводненная прибыль на акцию выросла до 71,93 иены (0,65 доллара) против 63,53 иены (0,57 доллара) годом ранее. Выручка компании составила 1 триллион иен (9,07 миллиарда долларов), что на 1,4% выше аналогичного показателя годичной давности.
Canon прогнозирует, что в 2018 году ее показатель чистой прибыли окажется на уровне 280 миллиардов иен (2,5 миллиарда долларов). Выручка компании составит 4,12 триллиона иен (37 миллиардов долларов).
Один из лидеров рынка цифрового оборудования, японская компания Canon Inc. была основана в 1937 году и с тех пор занимала уверенные позиции в сферах фото— и видеотехники, а также в области информационных технологий. Основную долю в продажах компании составляют принтеры, периферийные компьютерные устройства и копировальные аппараты, фото— и видеокамеры, а также оптические приборы.
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