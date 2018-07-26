«Магнит» продолжил терять покупателей и доход

Выручка второго по обороту ритейлера в России «Магнит» выросла на 6,5% до 306,7 млрд руб., сообщила компания. Это ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал рост продаж до 310,4 млрд руб.

Основной конкурент «Магнита» и лидер рынка X5 Retail Group в II квартале нарастил выручку на 19,4% до 380,9 млрд руб.

Темп роста продаж «Магнита» в конце весны-начале лета снова замедлился после небольшого ускорения в начале года, когда за I квартал выручка увеличилась на 8,1% год к году. В октябре-декабре прошлого года оборот сети прибавил лишь 6,2%.

В результате, за первое полугодие 2018 г. выручка «Магнита» выросла на 7,2% до 595 млрд руб. В основном, это произошло благодаря открытию новых магазинов. Торговая площадь краснодарской компании за полгода выросла на 11,7%. Сопоставимые продажи сократились на 4,5% за полгода.

Все форматы магазинов «Магнита» продолжили терять клиентов во II квартале. Сопоставимые продажи магазинов у дома, которые приносят большую часть выручки сети, упали на 5,4% при оттоке трафика на 2,2% и сокращении среднего чека на 3,3%.

«Магнит» объяснил свои слабые результаты продаж в магазинах, работающих больше года, тем, что продовольственная инфляция низка, а Пасха в этом году выпала на период до выплаты зарплат. Кроме того, в начале этого года «Магнит», по собственным данным, открыл меньше обновленных магазинов, чем в прошлом году, — 414 против 830. Также, по его данным, сказалось усиление конкуренции.

Все это сказалось и на финансовых результатах. Рентабельность EBITDA за первое полугодие 2018 года составила 7,4% против 8,8% год назад. Чистая прибыль «Магнита» упала на 14,4% — до 18 млрд руб. в I полугодии 2018 г.

Аналитики «Атона» отмечают, что слабые результаты «Магнита» могут быть низшей точкой для компании: «Есть перспектива улучшения в III-IV кварталах 2018 г.».

Сейчас «Магнита», как заявила его гендиректор Ольга Наумова, работает над подробным планом трансформации бизнеса. «У „Магнита“ есть существенные фундаментальные преимущества: сильный бренд, широкая представленность, развитая логистика, — все это хорошая основа для проведения качественных изменений», — оптимистично настроена она (цитата по сообщению компании). Финдиректор «Магнита» Елена Милинова считает, что первые результаты улучшения эффективности бизнеса рынок сможет увидеть уже по результатам IV квартала 2018 г.