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Иностранные инвестиции в экономику Вьетнама выросли на 4,6 проц. за первые семь месяцев 2018 года
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Иностранные инвестиции в экономику Вьетнама выросли на 4,6 проц. за первые семь месяцев 2018 года 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Ханой, 26 июля /Синьхуа/ — За первые семь месяцев нынешнего года Вьетнам привлек иностранные инвестиции на сумму свыше 22,9 млрд долларов США, этот показатель увеличился на 4,6 проц. в годовом исчислении. Об этом заявило Министерство планирования и инвестиций страны.
За это время Вьетнам выдал лицензии на 1656 новых проектов прямых иностранных инвестиций /ПИИ/, еще 627 действующих проектов нарастили свои вложения. Совокупные инвестиции составили почти 18,2 млрд долларов, что на 3 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в четверг местная газета Nhan Dan со ссылкой на данные министерства.
В период с января по конец июля были освоены инвестиции в объеме почти 9,9 млрд долларов, рост показателя равнялся 8,8 проц.
За то же время Вьетнам привлек почти 4,8 млрд долларов, вложенных в акции или местные компании, что на 53,3 проц. больше, чем в прошлом году.
42 проц. от общего объема иностранных инвестиций /более 9,6 млрд долларов/ было вложено в перерабатывающий и обрабатывающий сектор, 24,4 проц. /5,6 млрд долларов/ — в недвижимость, 7,4 проц. /1,7 млрд долларов/ — в оптовую и розничную торговлю.
Свои средства в экономику Вьетнама в рассматриваемый период направили 96 стран и территорий мира. Крупнейшим инвестором стала Япония, вложившая 6,9 млрд долларов /30 проц. от общего объема/, на втором месте — Республика Корея с 5,5 млрд долларов, за ней следует Сингапур с 2,7 млрд долларов. —0—
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