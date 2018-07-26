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Чистая прибыль испанской Repsol за I полугодие выросла на 46%
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Чистая прибыль испанской Repsol за I полугодие выросла на 46% 

Прайм 44 минуты назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской нефтегазовой компании Repsol в первом полугодии 2018 года выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,546 миллиарда евро, сообщает компания.
Подразделение upstream (разведка и добыча) в январе-июне зафиксировало прибыль в 647 миллионов евро, что в 1,9 раза больше, чем в январе-июне 2017 года. Подразделение downstream (переработка и сбыт) зафиксировало прибыль на уровне 762 миллионов евро, что на 17,98% меньше показателя за такой же период 2017 года.
Общая добыча нефти и газа компании составила 724 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5,7% больше, чем в первом полугодии 2017 года.
Repsol YPF, образованная в 1999 году путем слияния аргентинской YPF и испанской Repsol S. A., была крупнейшей негосударственной нефтегазовой компанией в Латинской Америке, входила в десятку ведущих нефтегазовых корпораций мира. Испанцам принадлежало 57,4% акций корпорации. Однако позднее аргентинские власти национализировали свою часть активов компании.
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