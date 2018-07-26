Опубликован перечень банков, допущенных к банковскому сопровождению застройщиков

В окончательный список банков, которые соответствуют критериям, установленным постановлением Правительства РФ №697, включены 55 банков.

Как и ожидалось, в него вошли такие крупные банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и другие.

С 1 июля в РФ начали действовать нормы, регулирующие деятельность уполномоченных банков — финансово-кредитных учреждений, наделенных правом банковского сопровождения девелоперских проектов, строящихся с привлечением средств дольщиков.

Уполномоченные банки будут контролировать целевое расходование средств дольщиков. Они наделяются правом отказать застройщику в проведении операции, а на застройщика возлагается обязанность по каждой операции предоставлять банку обосновывающие платеж документы.

Критерии, установленные для уполномоченных банков, правительство распространило также и на банки, которые имеют право на работу со счетами эскроу для дольщиков.

Постановление Правительства РФ №697 вступило в силу 6 июля 2018 года. Список банков, которые соответствуют критериям, установленным этим документом, опубликован на сайте Центрального банка.