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Опубликован перечень банков, допущенных к банковскому сопровождению застройщиков
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Опубликован перечень банков, допущенных к банковскому сопровождению застройщиков 

АСН-Инфо 56 минут назад
Фото: АСН-Инфо
В окончательный список банков, которые соответствуют критериям, установленным постановлением Правительства РФ №697, включены 55 банков.
Как и ожидалось, в него вошли такие крупные банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк и другие.
С 1 июля в РФ начали действовать нормы, регулирующие деятельность уполномоченных банков — финансово-кредитных учреждений, наделенных правом банковского сопровождения девелоперских проектов, строящихся с привлечением средств дольщиков.
Уполномоченные банки будут контролировать целевое расходование средств дольщиков. Они наделяются правом отказать застройщику в проведении операции, а на застройщика возлагается обязанность по каждой операции предоставлять банку обосновывающие платеж документы.
Критерии, установленные для уполномоченных банков, правительство распространило также и на банки, которые имеют право на работу со счетами эскроу для дольщиков.
Постановление Правительства РФ №697 вступило в силу 6 июля 2018 года. Список банков, которые соответствуют критериям, установленным этим документом, опубликован на сайте Центрального банка.
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