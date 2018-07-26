Около 1,7 млрд руб инвестируют в производства на территории Чехова в 2018 году

Инвестиции в ряд производств и строительство в Чехове составят порядка 1,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«В 2018 году планируется освоить значительный объем инвестиций в основной капитал. Из особо значимых инвестиционных проектов можно отметить строительство второй очереди завода компании «Шаттдекор» (947 миллионов рублей), модернизацию промышленного оборудования ООО «Данон индустрия» (222,8 миллиона рублей), строительство испытательной лаборатории ООО «Серконс» (228,5 миллиона рублей), строительство корпуса №5 в микрорайоне Олимпийский (300,8 миллиона рублей)», — сказала Кононова.

Она также отметила, что на двух предприятиях будет дополнительно создано 120 рабочих мест.

«На предприятии ООО «Шаттдекор» планируется создать 70 рабочих мест, на предприятии компании «Серконс» дополнительно станут трудиться 50 человек. Открытие предприятий планируется в I квартале 2019 года», — добавила Кононова.

По словам главы городского округа, в 2017 году было привлечено порядка 4,5 миллиарда рублей инвестиций. Также на территории муниципалитета работают семь предприятий с участием иностранного капитала. Они вносят существенный вклад в экономику городского округа.