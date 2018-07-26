Ещё
Около 1,7 млрд руб инвестируют в производства на территории Чехова в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 1,7 млрд руб инвестируют в производства на территории Чехова в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Инвестиции в ряд производств и строительство в Чехове составят порядка 1,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.
«В 2018 году планируется освоить значительный объем инвестиций в основной капитал. Из особо значимых инвестиционных проектов можно отметить строительство второй очереди завода компании «Шаттдекор» (947 миллионов рублей), модернизацию промышленного оборудования ООО «Данон индустрия» (222,8 миллиона рублей), строительство испытательной лаборатории ООО «Серконс» (228,5 миллиона рублей), строительство корпуса №5 в микрорайоне Олимпийский (300,8 миллиона рублей)», — сказала Кононова.
Она также отметила, что на двух предприятиях будет дополнительно создано 120 рабочих мест.
«На предприятии ООО «Шаттдекор» планируется создать 70 рабочих мест, на предприятии компании «Серконс» дополнительно станут трудиться 50 человек. Открытие предприятий планируется в I квартале 2019 года», — добавила Кононова.
По словам главы городского округа, в 2017 году было привлечено порядка 4,5 миллиарда рублей инвестиций. Также на территории муниципалитета работают семь предприятий с участием иностранного капитала. Они вносят существенный вклад в экономику городского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что порядка 650-700 миллиардов рублей инвестиций получает экономика Подмосковья ежегодно, власти поставили задачу достичь 1 триллиона рублей инвестиций за год.
РИАМО: последние новости
Сотрудник «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене «Газпром нефть» увеличила производство моторного топлива на 13% за полгода Первый в России флагманский магазин Bosch открывается в центре Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное307
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги41
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип400
Российских дачников ждет неприятный сюрприз166
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»100
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
02:16
Сердюков рассказал о свадьбе с Васильевой
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение