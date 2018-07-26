Чистая прибыль Royal Dutch Shell за I полугодие выросла в 2,3 раза

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell , приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии 2018 года увеличилась в 2,3 раза в годовом выражении, до 11,923 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль компании за отчетный период составила 1,44 доллара против прибыли в 0,62 доллара за первое полугодие 2017 года. Выручка увеличилась на 29% — до 186 миллиардов долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал увеличилась почти в 4 раза в годовом выражении, составив 6,024 миллиарда долларов. Прибыль на акцию достигла 0,72 доллара против прибыли в 0,19 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Выручка выросла на 34,1% — до 96,765 миллиарда долларов.

В секторе переработки и сбыта (downstream) прибыль за первое полугодие уменьшилась на 32%, до 3,426 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов увеличился на 4%, до 6,765 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале прибыль уменьшилась на 34%, до 1,66 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов вырос на 4% год к году, до 6,745 миллиона баррелей в сутки.

Прибыль Shell в сфере разведки и добычи (upstream) за первое полугодие достигла 3 миллиардов долларов, что в 3,4 раза превышает показатель годичной давности. Добыча в отчетном периоде выросла год к году на 0,5%, до 3,639 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам второго квартала прибыль в upstream составила 1,457 миллиарда долларов, увеличившись в 4,3 раза в годовом исчислении. Добыча слегка уменьшилась — на 2%, до 3,442 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Компания также объявила о запуске программы выкупа собственных акций (buy back) на сумму, по меньшей мере, 25 миллиардов долларов, которая продлится до 2020 года. Отмечается, что реализация программы будет зависеть от прогресса в процессе сокращения долговой нагрузки компании и ценовых условий на рынке нефти.