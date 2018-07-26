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Чистая прибыль Daimler в I полугодии снизилась на 19%
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Чистая прибыль Daimler в I полугодии снизилась на 19% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler по итогам первого полугодия 2018 года уменьшилась на 19% в годовом выражении, до 4,179 миллиарда евро, следует из пресс-релиза компании.
Прибыль в пересчете на акцию составила 3,74 евро против 4,67 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Выручка Daimler при этом выросла на 1%, до 80,541 миллиарда евро.
По итогам второго квартала компания снизила чистую прибыль на 27%, до 1,825 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 1,61 евро против 2,28 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Выручка уменьшилась на 1%, до 40,756 миллиарда евро.
Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.
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