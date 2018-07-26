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Чистая прибыль РНПК за первое полугодие составила 1,5 млрд рублей
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Российских дачников ждет неприятный сюрприз
Российских дачников ждет неприятный сюрприз

Чистая прибыль РНПК за первое полугодие составила 1,5 млрд рублей 

Банки.ру 47 минут назад
Чистая прибыль «Российский национальной перестраховочной компании» за первое полугодие 2018 года составила 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Сбор начисленной перестраховочной премии составил 6,26 млрд рублей против 3 млрд рублей в первом полугодии 2017 года.
В течение полугодия в компанию поступило на 21% оферт больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и достигло 7 тыс.
«Основной линией бизнеса компании является перестрахование имущества юридических лиц и СМР с долей 44%, второй по величине линией бизнеса остается авиационное перестрахование с долей 12%», — отмечается в сообщении компании.
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