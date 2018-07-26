Чистая прибыль РНПК за первое полугодие составила 1,5 млрд рублей

Чистая прибыль «Российский национальной перестраховочной компании» за первое полугодие 2018 года составила 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Сбор начисленной перестраховочной премии составил 6,26 млрд рублей против 3 млрд рублей в первом полугодии 2017 года.

В течение полугодия в компанию поступило на 21% оферт больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и достигло 7 тыс.

«Основной линией бизнеса компании является перестрахование имущества юридических лиц и СМР с долей 44%, второй по величине линией бизнеса остается авиационное перестрахование с долей 12%», — отмечается в сообщении компании.