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Двоюродный племянник Путина вошел в попечительский совет школы «Газпрома»
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Двоюродный племянник Путина вошел в попечительский совет школы «Газпрома» 

Ведомости 59 минут назад
Об этом говорится в материалах компании.
Согласно сообщению, заседание совета директоров газовой монополии состоялось 25 июля. Повестка заседания, прошедшего в заочной форме, включала вопрос — «Об участии члена правления ПАО „Газпром“ М. Е. Путина в попечительском совете общеобразовательного частного учреждения „Газпром школа“. Заочная форма проведения совета директоров предполагает уже готовый проект решения, по которому проводится голосование.
»Газпром школа» — это частное образовательное учреждение. Она была создана в 1998 г. как школа полного дня для детей сотрудников «Газпрома», говорится на сайте школы. Учредитель «Газпром школы» — «Газпром». На ее сайте отмечается, что дети сотрудников проходят обучение за счет средств учредителя.
В марте Михаил Путин вошел также в правление «Газпрома». Совет директоров компании единогласно проголосовал за его назначение заместителем председателя правления компании. Он был избран в правление на пять лет. Топ-менеджер газовой монополии курирует хозяйственное и материально-техническое обеспечение «Газпрома».
Михаилу Путину 51 год. Сын двоюродного брата президента родился в Иваново, окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Кандидат медицинских наук, начиная с 1999 г. Ранее он занимал руководящие посты в министерстве здравоохранения. Кроме того, 14 лет работал в структурах, связанных с «Газпромом». В 2004 г., перейдя на работу в «Газпром» из министерства, он возглавил медицинское управление компании. С 2007 г. занимал пост заместителя председателя правления «Согаза», крупнейшим акционером и клиентом которого является группа компаний «Газпром».
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