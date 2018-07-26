Двоюродный племянник Путина вошел в попечительский совет школы «Газпрома»

Об этом говорится в материалах компании.

Согласно сообщению, заседание совета директоров газовой монополии состоялось 25 июля. Повестка заседания, прошедшего в заочной форме, включала вопрос — «Об участии члена правления ПАО „Газпром“ М. Е. Путина в попечительском совете общеобразовательного частного учреждения „Газпром школа“. Заочная форма проведения совета директоров предполагает уже готовый проект решения, по которому проводится голосование.

»Газпром школа» — это частное образовательное учреждение. Она была создана в 1998 г. как школа полного дня для детей сотрудников «Газпрома», говорится на сайте школы. Учредитель «Газпром школы» — «Газпром». На ее сайте отмечается, что дети сотрудников проходят обучение за счет средств учредителя.

В марте Михаил Путин вошел также в правление «Газпрома». Совет директоров компании единогласно проголосовал за его назначение заместителем председателя правления компании. Он был избран в правление на пять лет. Топ-менеджер газовой монополии курирует хозяйственное и материально-техническое обеспечение «Газпрома».