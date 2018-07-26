Запрещенное онлайн-казино стало лидером платной рекламы

«Azino три топора» стало крупнейшим рекламодателем на рынке онлайн-видео в России

Запрещенное в России онлайн-казино Azino777 («Azino три топора») стало крупнейшим рекламодателем на рынке онлайн-видео в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования Mediascope.

Mail.Ru Group, По итогам первой половины 2018 года на долю Azino777 пришлось 7,1% всех показов рекламы в российском сегменте интернета. Онлайн-казино обогнало по этому показателю PepsiСо, Mars, «Яндекс» Google и другое онлайн-казино Admiral X, которое заняло 11-е место.

Аналитики отмечают, что Azino777 смогло занять первую строчку рейтинга за счет активного размещения своих роликов в нелегальных копиях фильмов и сериалов. Крупнейшими площадками, размещающими рекламу, стали kino-hd1080.ru, lostfilmhd.ru, zhinka.tv, kino-online.tv, hd-720.biz, часть из которых заблокирована Роскомнадзором

Mediascope не оценивает сумму, потраченную на продвижение роликов Azino777. Авторы исследования полагают, что онлайн-казино могло получать размещение в рамках партнерской программы. По ее условиям казино делится с владельцами сайтов доходами, приведенными через их ресурсы. По словам сотрудника одной из рекламных кампаний, Azino777 тратит «сотни миллионов рублей» на рекламу.