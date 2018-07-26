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Газпром знает, как газ добыть и природу сохранить 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Газпром при разработке месторождений на Ямале уделяет большое внимание экологии, чтобы сохранить хрупкую природу региона. Об этом глава Газпрома Алексей Миллер рассказал в интервью каналу «Россия 24».
«Экологическая составляющая чрезвычайно важна. Газпром, реализуя свои проекты в области добычи и транспорта, конечно, вопросам экологии уделяет пристальное внимание. Особенно актуальны эти вопросы для Арктической зоны. Ямал — уникальное место, арктическая природа очень хрупкая и мы предусматриваем все необходимые мероприятия, чтобы работать по самым высоким экологическим стандартам», — отметил он.
Алексей Миллер подчеркнул, что на ямальских месторождениях ведут постоянный мониторинг экологической ситуации, газовики заботятся о сохранении флоры и фауны региона. В частности, полностью исключают возможность загрязнения водных ресурсов Ямала, поскольку замкнутый цикл не предполагает никакого сброса в водоемы и почву.
В 2019 году Газпром начнет полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения на Ямале.
«Если говорить о том, как мы будем обустраивать Харасавэй с учетом экологических требований, то в первую очередь мы будем использовать тот опыт, который у нас уже есть в обустройстве и эксплуатации Бованенковского месторождения», — сказал глава Газпрома.
В том числе, по его словам, как и на Бованенково, на Харасавэйском месторождении построят специальные мостовые переходы, чтобы обеспечить свободную миграцию оленей через коммуникации газовиков.
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