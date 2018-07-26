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Чистая прибыль Equinor за I полугодие незначительно выросла — до $2,506 млрд
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Чистая прибыль Equinor за I полугодие незначительно выросла — до $2,506 млрд 

Прайм 8 минут назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) за первое полугодие 2018 года составила 2,506 миллиарда долларов против 2,5 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчета компании.
В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 0,75 доллара против 0,77 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 38,019 миллиарда долларов, что на 25% больше аналогичного показателя 2017 года.
Чистая прибыль Equinor во втором квартале составила 1,22 миллиарда долларов, что на 15% ниже показателя годичной давности. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании в отчетном периоде составила 0,37 доллара против 0,44 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании оказалась на 21% выше аналогичного показателя прошлого года и составила 18,135 миллиарда долларов.
Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за первое полугодие составила 70,7 доллара за баррель что на 37% выше, чем в первой половине 2017 года. Объем добычи углеводородов Equinor за первое полугодие вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,104 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Компания прогнозирует, что объем органических капиталовложений по итогам 2018 года составит 11 миллиардов долларов. При этом объем добычи компании вырастет на 1-2% по сравнению с показателями 2017 года.
Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.
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