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Чистая прибыль Mail.ru Group снизилась на 13%
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Чистая прибыль Mail.ru Group во II квартале снизилась на 13% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль Mail.ru Group во II квартале 2018 года снизилась на 13,1%, по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составила 633 млн руб., следует из финансовой отчетности компании.
Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 30,2% и составила 17, 077 млрд руб.
Выручка от рекламы во II квартале увеличилась на 59% — до 7,2 млрд рублей. Мобильная реклама составляет 64% от общей выручки социальных сетей. Выручка от многопользовательских онлайн-игр по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38%, составив 5,3 млрд руб.
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