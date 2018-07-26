Чистая прибыль Mail.ru Group снизилась на 13%

Чистая прибыль Mail.ru Group во II квартале снизилась на 13%

Чистая прибыль Mail.ru Group во II квартале 2018 года снизилась на 13,1%, по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составила 633 млн руб., следует из финансовой отчетности компании.

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 30,2% и составила 17, 077 млрд руб.

Выручка от рекламы во II квартале увеличилась на 59% — до 7,2 млрд рублей. Мобильная реклама составляет 64% от общей выручки социальных сетей. Выручка от многопользовательских онлайн-игр по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38%, составив 5,3 млрд руб.