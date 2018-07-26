Альфа-Банк разработал новые сервисы для клиентов-юридических лиц в Интернет-банке

Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Отмечается, что сервисы упростят взаимодействие клиентов с банком и сэкономят им до двух рабочих дней в месяц за счет расширения функционала.

Сервис «кредитные продукты» — новый раздел интернет-банка, в котором клиенты могут получить информацию по всем кредитным продуктам в режиме онлайн. С помощью него клиенты смогут узнать основные условия сделок по кредитным продуктам, информацию по сделкам и выгрузить график платежей.

Еще один сервис разработан для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью — «умная телефония». Услуга позволяет производить автоидентефикацию клиента и автоматически переводить его звонок персональному валютному контролеру. Если сотрудник банка занят, то на его почту направляется сообщение о том, что клиент ожидает звонка.