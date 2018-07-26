Чистый убыток Qualcomm за 9 месяцев 2017-2018 фингода составил $4,4 млрд

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Incorporated по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 24 июня) составил 4,371 миллиарда долларов против прибыли в 2,296 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении компании.

При этом разводненная прибыль в пересчете на акцию по итогам девяти месяцев практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, оставшись на уровне 1,479 доллара. Выручка выросла на 6,7%, до 16,928 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за третий квартал фингода увеличилась в годовом выражении на 40,9% и составила 1,219 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,487 доллара против 1,491 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль на акцию в 0,71 доллара. Выручка в третьем квартале выросла на 4,2% — до 5,599 миллиарда долларов.

Гендиректор компании Стив Молленкопф (Steve Mollenkopf) также объявил, что Qualcomm намерен отказаться от покупки нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors. «Кроме того, после прекращения действия соглашения мы намерены продолжить программу обратного выкупа акций на сумму до 30 миллиардов долларов, чтобы предоставить существенные объемы нашим акционерам», — сказал Молленкопф. В мае Qualcomm объявил о новой программе по выкупу бумаг с рынка на сумму в 10 миллиардов долларов.