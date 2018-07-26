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Чистая прибыль Airbus в I полугодии упала более чем в 2 раза
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Чистая прибыль Airbus в I полугодии упала более чем в 2 раза 

Прайм 28 минут назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2018 года сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 496 миллионов евро, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,64 евро с 1,4 евро на бумагу. Выручка сократилась незначительно — на 1%, до 24,97 миллиарда евро.
Чистая прибыль концерна во втором квартале упала в 3 раза, до 213 миллионов евро. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,27 евро против 0,88 евро годом ранее. Выручка при этом выросла на 8%, до 14,851 миллиарда евро.
Падение чистой прибыли во втором квартале компания объясняет прежде всего негативным валютным эффектом и более высокой эффективной налоговой ставкой.
В текущем году компания планирует доставить покупателям 800 коммерческих самолетов, без учета воздушных судов A220.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 июня составляло 129,45 тысячи человек.
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