Чистая прибыль Airbus в I полугодии упала более чем в 2 раза

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2018 года сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 496 миллионов евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию снизилась до 0,64 евро с 1,4 евро на бумагу. Выручка сократилась незначительно — на 1%, до 24,97 миллиарда евро.

Чистая прибыль концерна во втором квартале упала в 3 раза, до 213 миллионов евро. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,27 евро против 0,88 евро годом ранее. Выручка при этом выросла на 8%, до 14,851 миллиарда евро.

Падение чистой прибыли во втором квартале компания объясняет прежде всего негативным валютным эффектом и более высокой эффективной налоговой ставкой.

В текущем году компания планирует доставить покупателям 800 коммерческих самолетов, без учета воздушных судов A220.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 июня составляло 129,45 тысячи человек.