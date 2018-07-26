Чистая прибыль Ford в I полугодии сократилась на 23%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в первом полугодии 2018 года сократилась на 23% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года — до 2,802 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию в январе-июне текущего года составила 0,7 доллара против 0,91 доллара за аналогичный период в прошлом году. Выручка Ford составила 80,879 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 2,3%.

Чистая прибыль за второй квартал составила 1,066 миллиарда долларов, что почти в 2 раза меньше, чем во втором квартале 2017 года. Разводненная прибыль на акцию в апреле-июне составила 0,27 доллара против 0,51 доллара в прошлом году. Квартальная выручка уменьшилась на 2,3%, до 38,92 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует, что чистая прибыль в пересчете на акцию по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 1,3-1,5 доллара.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.