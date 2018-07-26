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Чистая прибыль Visa выросла в 1,6 раза
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Российских дачников ждет неприятный сюрприз

Чистая прибыль Visa за 9 месяцев 2017-2018 фингода выросла в 1,6 раза 

Прайм 2 часа назад
Фото: Reuters
Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых девяти месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 30 июня) выросла в 1,6 раз, до 7,456 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 3,19 доллара против 1,9 доллара в отчетном периоде в прошлом фингоду. Выручка Visa в указанном периоде выросла на 12,4% и составила 15,175 миллиарда долларов.
Чистая прибыль Visa Inc по итогам третьего квартала 2017-2018 финансового года увеличилась на 13%, составив 2,329 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1 доллар против 0,86 доллара годом ранее. Выручка возросла на 15% — до 5,24 миллиарда долларов.
Компания отмечает, что рост объема платежей в третьем квартале составил 11%. По итогам текущего фингода Visa ожидает роста выручки не менее, чем на 10%.
Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
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