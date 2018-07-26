Чистая прибыль PayPal выросла на 30%

Чистая прибыль PayPal в I полугодии выросла на 30%

Чистая прибыль платежной системы PayPal по итогам первого полугодия 2018 года в годовом выражении увеличилась на 30,4% — до 1,037 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,86 доллара против 0,65 доллара за аналогичный период 2017 года. Операционная прибыль увеличилась на 28,5%, до 1,106 миллиарда долларов, выручка — на 21,9%, до 7,542 миллиарда долларов.

Во втором квартале компания получила чистую прибыль в 526 миллионов долларов, что на 28% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,44 доллара против 0,34 доллара во втором квартале 2017 года. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,57 доллара. Выручка увеличилась на 22,9% — до 3,857 миллиарда долларов.

В завершившемся квартале PayPal также зарегистрировала 7,7 миллиона активных счетов клиентов, увеличив их общее число до 244 миллионов. Число проведенных транзакций составило 2,3 миллиарда, что на 28% больше в годовом выражении. Общий объем платежей составил 139 миллиардов долларов, что на 29% больше в годовом выражении.

По итогам 2018 года PayPal ожидает роста выручки на 17-19% — в диапазоне 15,3-15,5 миллиарда долларов. При этом по итогам третьего квартала компания ожидает роста выручки на 12-13%, до 3,62-3,67 миллиарда долларов, что ниже прогнозов аналитиков, которые ожидают выручку на уровне 3,71 миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер

Платежная система PayPal, основанная в 1998 году, позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. PayPal работает более чем на 200 мировых рынках и принимает к расчетам более 100 валют.