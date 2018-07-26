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Роскачество проверило качество сливочного масла
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Роскачество проверило качество сливочного масла 

Rambler News Service 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскачество проверило качество 74 торговых марок сливочного масла 82,5% жирности, говорится в сообщении ведомства. По итогам проверки у 4 торговых марок масла выявлено несоответствие по массовой доле жира, а также повышено содержание влаги в продукте.
«Массовая доля жира соответствовала не у всех товаров: «Бежин луг» (80%), «Село зелёное» (79%), «Шекснинский маслозавод» (80%), Goodness farm (79%) вместо обозначенных 82,5%. Данное отклонение коррелирует с повышенной долей влаги — у этих товаров она выше, чем нужно», — говорится в сообщении.
Также эксперты Роскачества проверили масло по 68 параметрам качества и безопасности, в том числе на наличие различных вредных веществ и микроорганизмов. По результатам проверки «все испытанные марки сливочного масла признаны полностью безопасными», «бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, дрожжей и других патогенных микроорганизмов … выявлено не было», говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе исследования Роскачество не выявило фальсификацию масла растительными жирами и несоответствие фактической массы продукта заявленной.
Эксперты Роскачества проверили масло на соотношение цены и качества продукта. В сообщении отмечается, что самое дорогое масло (143 руб. за 100 г) оказалось качественным и безопасным, а самое дешевое (78,5 руб. за 100 г) имеет нарушения по жирности и влаге.
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