Чартер до Майами: Как в «Нафтогазе» разделили шкуру неубитого медведя

«Я считаю, что зарплаты должны быть достойные, премии должны быть достойные, чтобы люди не занимались коррупцией. Но что касается жадности и излишества, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддерживать не могу», — заявил глава правительства Владимир Гройсман

«У госструктуры нет задачи зарабатывать деньги»

В конце мая 2018 года правление госкомпании приняло решение выплатить премии сотрудникам, которые прямо или косвенно были причастны к победе «Нафтогаза» над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде. В феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». «Газпром» обжаловал оба решения арбитража.

«Любые бонусы и премии возможны от хозяйственной деятельности. Задача государственных компаний — обеспечивать связность страны в различных отраслях. У государственной компании на самом деле вообще нет задачи зарабатывать деньги.

Госкомпания — это не коммерческий субъект, который служит для зарабатывания денег, у него другие функции, поэтому никаких премий, основанных на хозяйственной деятельности быть не может по определению. Это все равно, что балерину наградили медалью за поднятие тяжестей — одно с другим никак не вяжется.

Бонусы и премии сотрудникам госкомпаний могут быть по другим поводам, но никак не на основании хозяйственной деятельности. Потому что если госкомпания зарабатывает деньги и ставит это в приоритет, это значит, она не выполняет свои функции практически всегда, и совместить одно с другим достаточно проблематично.

Чиновник не может работать на себя и на государство, так не бывает, он работает либо на себя, либо на государство. Бизнесмен может работать и на себя, и на государство, потому что на себя он работает ради прибыли, а на государство он работает, платя ему налоги. Именно поэтому руководство госкомпаний не обязано быть гениями менеджмента в принципе — они там не нужны. И никаких сумасшедших зарплат они там получать не должны.

Там не должно быть бизнесменов-специалистов международного уровня — они там не нужны. У них совершенно другие задачи», — рассказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко

Заслужили?

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко день за днем размещал на своей странице в Facebook разъяснения по поводу решения Стокгольмского арбитража в газовом споре «Газпрома» и «Нафтогаза», оправдывая премии, размер которых возмутил не только обывателей, но и главу украинского правительства

Витренко считает премии в $45,6 миллионов адекватными, поскольку менеджмент «Нафтогаза» сэкономил для страны намного больше денег.

«В этом арбитраже мы заработали более 8 тыс. грн каждой украинской семье. Из этих 8 тыс. грн 3,8 тыс. уже фактически было взыскано с «Газпрома». За счет этих средств «Нафтогаз» заплатил за газ для Украины . Так решил международный арбитраж, который провел соответствующий зачет встречных требований. Иными словами, эти средства были взысканы не деньгами, а газом. Если сравнить премию, которая уже была выплачена, то это 38 грн команде… в пересчете для каждой украинской семьи, — написал Витренко.

«Когда работник для компании зарабатывает в 100 раз больше, чем получает сам, это хорошо для компании. И для владельца этой компании — украинского народа. И если уж кто-то говорит о «воюющей стране», то для воюющей страны особенно нужно, чтобы государственные компании больше зарабатывали, чтобы было за что воевать», — убеждал всех своих подписчиков Витренко.

При этом коммерческий директор НАК в своем посте стыдливо умалчивает о сумме бонусов, утвержденный размер которых составил 1% от суммы в 4,56 млрд долларов. Таким образом, в виде бонусов выплатят $45,6 млн В списке счастливчиков — 41 человек, имена которых в «Нафтогазе» назвать отказались. Однако СМИ сообщали, что по данным нескольких источников, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор Юрий Витренко — 158 млн грн ($6 млн).

Пресс-конференция главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева

И это при том, что, по решению суда, положительное сальдо в пользу украинской компании составляет $2,56 млрд, поэтому один процент необходимо рассчитывать от этой суммы. Но в «Нафтогазе» рассчитали бонус исключительно от выигранной части, без учета суммы проигрыша.

Более того, деньги от «Газпрома» по иску в Украину не поступили и неизвестно, когда поступят, но «Нафтогаз» начал выплачивать премии, не ожидая поступлений денег на счет. То есть делят шкуру неубитого медведя. Получают премии из других доходных статей от деятельности предприятия. И все это происходит в госкомпании страны, которая официально признана одной из самых бедных стран Европы.

Догонят и отберут?

Возмущенный премьер-министр Владимир Гройсман написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК, где объяснил, что очень обеспокоен таким размером премий.

В начале июля стало известно, что наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» не намерен пересматривать решение о выделении руководству компании премии в размере $46,3 млн за победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в разбирательстве по транзитному контракту. Это следовало из письма главы наблюдательного совета НАК Клэр Споттисвуд, направленного премьер-министру в ответ на его просьбу пересмотреть принятое решение о премии.

В письме указывается, что решение о выделении премии в размере 1% от выигрыша принималось по рекомендации комитета по назначению вознаграждений на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах. Споттисвуд отметила, что набсовет НАК полностью понимает деликатность вопроса, по поводу которого премьер-министр высказал обеспокоенность.

Она добавила, что Набсовет намерен полностью пересмотреть политику компании по выделению вознаграждений и компенсаций, чтобы сохранить существующих и привлекать новых профессиональных и честных сотрудников.

«Нафтогаз» — дойная корова

По мнению Юрия Гаврилечко, что касается премий руководству НАК «Нафтогаз», эта компания не выполняет своих социальных функций.

«Нафтогаз вообще никаких функций не выполняет, кроме посреднических. Эта компания вообще не нужна, и давайте вспомним историю ее появления в Украине.

«Нафтогаз» создавался Игорем Бакаем при президенте Кучме, для того, чтобы он лично и тот, кто ему интересен, зарабатывали деньги. Не государство, а он лично. Но, господа, коммерческая структура, созданная, чтобы коррупционным способом зарабатывать деньги… Она вообще не может, даже теоретически, быть хоть для чего-то нужной государству. Потому что она изначально создавалась, как дойная корова для товарищей чиновников. А дойные коровы в виде прокладок государству не нужны. Более того, они ему категорически вредны.

Вывеска НАК «Нафтогаз Украины» на административном здании в Киеве

Поэтому, если говорить о «Нафтогазе», нужно задавать вопрос, могут или нет его топ-менеджеры получать премии, а спрашивать, для чего вообще нужны отдельные компании в принципе, если они не выполняют никаких функций, кроме функций прокладок. Именно поэтому они должны быть уничтожены: смысл их существования с точки зрения экономики государства, отсутствует», — подчеркнул Гаврилечко.

Успеть до смены власти

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко , которая, если верить социологам, имеет все шансы выиграть выборы президента, уже сейчас добивается увольнения главы НАК Андрея Коболева. Аргумент Тимошенко в том, что в «Нафтогазе» расцвела беспрецедентная коррупция, а руководители компании выписывают себе огромные премии. И следует предположить, что одним увольнением дело не ограничится.

Генпрокуратура уже открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству «Нафтогаза» за победу в Стокгольмском арбитраже.