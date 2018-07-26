На Пякяхинском месторождении добыли более 5 миллиардов кубометров газа

Накопленная добыча природного газа на Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе превысила 5 млрд кубометров. С момента начала промышленной добычи в октябре 2016 года накопленная добыча нефти и газового конденсата составила 2,7 млн тонн.

Текущая суточная добыча на месторождении превышает 10 млн кубометров природного и попутного нефтяного газа, а также 4,4 тыс. тонн нефти и газового конденсата. В эксплуатации находятся 30 газоконденсатных и 70 нефтяных скважин, — сообщает пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»

Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение является одним из крупнейших в ЯНАО по объемам разведанных запасов углеводородов, введенных в промышленную эксплуатацию за последние несколько лет. Начальные извлекаемые запасы Пякяхинского месторождения по категории С1+С2 российской классификации оценивают в 86 млн тонн нефти и газового конденсата и 261 млрд кубических метров газа. Товарный газ с месторождения транспортируют по магистральному газопроводу до головной компрессорной станции (ГКС) в районе Находкинского месторождения и далее по газопроводу до ГКС «Ямбургская». Нефть транспортируют по магистральному трубопроводу Заполярье — Пурпе.