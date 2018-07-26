AliEхpress начал торговать холодильниками

Китайский интернет-магазин Tmall, работающий в России на базе AliExpress, начнет продавать крупную бытовую технику. Об этом говорится в пресс-релизе AliExpress, поступившем в «Ленту.ру»

Отмечается, что ассортимент маркетплейса расширится на полторы тысячи наиболее популярных товарных наименований, включая холодильники, варочные панели, посудомоечные и стиральные машины. Основным для категории станет ценовой сегмент в диапазоне от пяти до 40 тысяч рублей.

Одним из первых партнеров Tmall по новому направлению стал бренд Bosch — с 26 июля стартует их первая распродажа. Компания также планирует сотрудничество и с другими производителями.

Доставка крупной бытовой техники будет бесплатна для жителей Москвы и еще 22 крупных российских городов. Срок доставки варьируется от двух до 13 дней.