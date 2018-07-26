В Ростове в жилом доме произошла утечка газа

Людей вывели на улицу, чтобы обезопасить

ЧП произошло около двух часов на улице Волкова 17/1. Жильцы почувствовали запах газа в многоэтажке и вызвали сотрудников экстренных служб. Как рассказали корреспонденту 161.ru в « Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», утечка оказалась не опасной для жизни горожан.

— Там была неисправность в квартире с газовым оборудованием. Выпал кран, и пошла утечка газа, — рассказала представитель «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Ангелина Волкова . — Наши сотрудники поставили заглушку и ликвидировали утечку. Никакой опасности это для жителей не представляло.

В ведомстве также отметили, что владельцы квартиры не проводили технического обслуживания оборудования и у них не было договора.