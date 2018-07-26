Сетевая компания Ленобласти сообщает о проигрыше структуры «Суммы» в судах на 2,5 млрд руб

АО «ГлобалЭлектроСервис», компания группы «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, проиграло судебные разбирательства с АО «Ленинградская областная электросетевая компания» (ЛОЭСК) на общую сумму 2,5 миллиарда рублей, попытка взыскания которых, по оценке ЛОЭСК, порочила ее деловую репутацию и стала причиной обращения в ФСБ

Ранее в апреле ЛОЭСК сообщала, что обратилась в ФСБ с просьбой защитить ее от «необоснованных нападок» компании «ГлобалЭлектроСервис», которая «с помощью мошеннических манипуляций» в судебном порядке пыталась взыскать с сетевой компании около 2,5 миллиарда рублей. Согласно материалам на портале «Электронное правосудие», в арбитражном суде Москвы , а также арбитражном суде Санкт-Петербурга Ленинградской области было зарегистрировано несколько исков «ГлобалЭлектроСервиса», где в число ответчиков входит ЛОЭСК.

«Восемнадцатого июля арбитражный суд Москвы отказал ОАО «ГлобалЭлектроСервис» в их иске о взыскании с АО «ЛОЭСК» более 1,2 миллиарда рублей. Это последний отказ в череде громких исков, безосновательно предъявленных организацией «ГлобалЭлектроСервис» к компании ЛОЭСК с конца 2017 года на совокупную сумму в 2,5 миллиарда рублей», — сообщает в среду областная электросетевая компания.

По данным ЛОЭСК, «ГлобалЭлектроСервис» в судебном порядке взыскивал убытки от установления монопольно высоких тарифов на электроэнергию. «Истец утверждал, что компания ЛОЭСК якобы стала главной причиной их финансовых неудач, так как высокие тарифы на электроэнергию помешали другой организации — АО „ЭФЭСК“ (должнику „ГлобалЭлектроСервис“) — выплатить им долги», — информирует региональная электросетевая компания.

На портале «Электронное правосудие» пока отсутствуют сведения о результате судебного разбирательства 18 июля по иску «ГлобалЭлектроСервиса» о взыскании 1,2 миллиардов рублей с ЛОЭСК, а также компаний «РКС-Энерго», «ПЗ Холдинг» и «Энергоконтроль». Согласно данным на этом портале, ранее в марте арбитраж Москвы отказал структуре «Суммы» в иске на 1,225 миллиарда рублей к ЛОЭСК, «ПЗ Холдинг», «ЭФЭСК» и «РКС-Энерго», а в конце мая эту позицию подтвердил апелляционный суд.

ЛОЭСК — вторая по величине электросетевая компания на территории Ленинградской области. В состав компании входят шесть филиалов, обеспечивающих электроснабжение порядка 150 населенных пунктов региона с населением более одного миллиона человек.

Инжиниринговая компания «ГлобалЭлектроСервис» специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и проектах в сфере энергосбережения и энергоэффективности.