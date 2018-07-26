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Avito запустила сервис по поиску авиабилетов и туров
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Avito запустила сервис по поиску авиабилетов и туров 

RB.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сервис онлайн-объявлений Avito совместно с поисковым сервисом по продаже авиабилетов Aviasales запускает пилотный проект по поиску авиабилетов и туристических путевок. Об этом пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
«Мы видим растущий спрос как на внутренний, так и на внешний туризм, и поэтому вместе с Aviasales решили запустить пилотный проект по поиску авиабилетов», — рассказал руководитель по развитию бизнеса Avito Николай Петров.
Этап тестирования сервиса avitotravel.ru начался в середине июля. Отмечается, то через ресурс уже произведено 20 бронирований. Полноценный запуск сервиса запланирован на август.
Проект использует алгоритм Aviasales для поиска билетов и базу данных путевок туристической компании Level.Travel.Aviasales в рамках партнерской программы предоставляет Avito свой поисковый функционал, также выплачивая партнерам комиссию до 2% от стоимости авиабилетов и до 6% от стоимости бронирования отелей.
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