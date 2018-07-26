Avito запустила сервис по поиску авиабилетов и туров

Сервис онлайн-объявлений Avito совместно с поисковым сервисом по продаже авиабилетов Aviasales запускает пилотный проект по поиску авиабилетов и туристических путевок. Об этом пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

«Мы видим растущий спрос как на внутренний, так и на внешний туризм, и поэтому вместе с Aviasales решили запустить пилотный проект по поиску авиабилетов», — рассказал руководитель по развитию бизнеса Avito Николай Петров.

Этап тестирования сервиса avitotravel.ru начался в середине июля. Отмечается, то через ресурс уже произведено 20 бронирований. Полноценный запуск сервиса запланирован на август.

Проект использует алгоритм Aviasales для поиска билетов и базу данных путевок туристической компании Level.Travel.Aviasales в рамках партнерской программы предоставляет Avito свой поисковый функционал, также выплачивая партнерам комиссию до 2% от стоимости авиабилетов и до 6% от стоимости бронирования отелей.