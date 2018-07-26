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Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа
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Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Charles Platiau / Reuters
Резкий обвал стоимости акций Facebook после публикации квартального отчета, в котором даются негативные прогнозы аналитиков, лишил основателя социальной сети Марка Цукерберга почти 17 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, это самое резкое падение акций в истории социальной сети, и оно может стоить Цукербергу третьего места в списке богатейших людей планеты.
В отчете говорится, что квартальная выручка Facebook составила около 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже запланированных показателей. Число пользователей, которые заходят в соцсеть каждый день, увеличилось до 1,47 миллиарда человек вместо ожидаемых 1,49 миллиарда. Обвал акций на 24 процента также спровоцировали негативные показатели по темпам роста прибыли.
Марк Цукерберг достиг третьего места в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg в начале июля. Его состояние оценивалось в 81,6 миллиарда долларов. К 25 июля в обновленной версии рейтинга говорилось уже о 86,6 миллиардах долларов.
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