Цукерберг обеднел на 17 миллиардов долларов за два часа

Резкий обвал стоимости акций Facebook после публикации квартального отчета, в котором даются негативные прогнозы аналитиков, лишил основателя социальной сети Марка Цукерберга почти 17 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, это самое резкое падение акций в истории социальной сети, и оно может стоить Цукербергу третьего места в списке богатейших людей планеты.

В отчете говорится, что квартальная выручка Facebook составила около 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже запланированных показателей. Число пользователей, которые заходят в соцсеть каждый день, увеличилось до 1,47 миллиарда человек вместо ожидаемых 1,49 миллиарда. Обвал акций на 24 процента также спровоцировали негативные показатели по темпам роста прибыли.