Объем золотовалютных запасов Нацбанка Таджикистана превышает 1,2 млрд долларов

Душанбе, 25 июля / Синьхуа / — На конец первого полугодия объем золотовалютных запасов Национального банка Таджикистана составляет более 5 месяцев покрытия импорта. Среднемесячный объем импорта страны в первом полугодии составил 250 млн долл, сообщил сегодня глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода.

"Наши международные золотовалютные запасы увеличились с более 3 месяцев покрытия импорта в прошлом году до более 5 месяцев покрытия импорта в настоящее время", — сообщил председатель банка.

Таким образом, золотовалютные запасы банка составляют примерно 1,25 млрд долларов. —0—