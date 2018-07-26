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Объем золотовалютных запасов Нацбанка Таджикистана превышает 1,2 млрд долларов
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Объем золотовалютных запасов Нацбанка Таджикистана превышает 1,2 млрд долларов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Душанбе, 25 июля /Синьхуа/ — На конец первого полугодия объем золотовалютных запасов Национального банка Таджикистана составляет более 5 месяцев покрытия импорта. Среднемесячный объем импорта страны в первом полугодии составил 250 млн долл, сообщил сегодня глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода.
"Наши международные золотовалютные запасы увеличились с более 3 месяцев покрытия импорта в прошлом году до более 5 месяцев покрытия импорта в настоящее время", — сообщил председатель банка.
Таким образом, золотовалютные запасы банка составляют примерно 1,25 млрд долларов. —0—
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