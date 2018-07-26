Qualcomm отказался от покупки NXP

Qualcomm отказывается от покупки NXP

Американский производитель чипов Qualcomm Inc заявил в среду, что он отказывается от сделки по приобретению нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors NV за $44 млрд

Вместо этого американская компания выплатит NXP неустойку в размере $2 млрд за срыв сделки и потратит до $30 млрд на выкуп собственных акций.

Qualcomm первоначально объявил о намерении приобрести нидерландского производителя полупроводников в октябре 2016 года.

Одобрение Китая устранило бы последний серьезный барьер для сделки, которая получила восемь из девяти требуемых разрешений от регуляторов разных стран.

Qualcomm заявил, что позволит соглашению истечь в полночь в среду, если Китай не предоставит одобрение в последнюю минуту.

"Сохраняющаяся неопределенность, нависающая над таким крупным приобретением, создает повышенный риск, — заявил генеральный директор Qualcomm Стив Молленкопф. — Мы сравнили этот риск с вероятностью изменения нынешней геополитической обстановки, которая, по нашему мнению, не высока в ближайшем будущем".

"Мы не увидели ничего в ближайшей перспективе, что сделало бы целесообразным изменение сроков. Здесь, вероятно, действовали более крупные силы, чем мы", — сказал Молленкопф в интервью до истечения крайнего срока.

"Мы по-прежнему поклонники сделки и логики, лежащей в ее основе", — приводит его слова Bloomberg

Тот факт, что китайские регуляторы задерживали одобрение сделки, вызвал спекуляции о том, что сделка была использована в качестве рычага давления в торговом споре с США.

Между тем, напряженность в торговых отношениях США и Китая обостряется. Как сообщали "Вести. Экономика", президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что готов ввести пошлины на $500 млрд импорта из Китая.

Ранее в июле начали действовать американские пошлины на товары из Китая на $34 млрд Пекин ввел ответные пошлины на товары из США на аналогичную сумму.